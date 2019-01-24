В Белгородской области энергетики могут сэкономить 898 тысяч кВтч электроэнергии

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-24T16:51:58+03:00

В программе энергосбережения на этот год запланирован ряд мероприятий, направленных на снижение технических потерь электроэнергии

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Специалисты Белгородэнерго проведут плановую замену трансформаторов 6-10 кВ на энергосберегающие, замену ответвлений в жилые дома на СИП (самонесущий изолированный провод), отключение трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях, работающих в режиме малых нагрузок, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ. К числу наиболее результативных относятся замена трансформаторов и проводов на перегруженных линиях электропередачи на провода с большим сечением. В частности, только от замены проводов совокупный эффект ожидается в объеме 462 тыс. кВтч.

В прошлом году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности филиал установил в распределительных сетях 76 силовых трансформаторов со сниженным энергопотреблением совокупной мощностью 16,10 МВА, на перегруженных ЛЭП смонтировал 190 км провода и 5801 ответвлений в дома потребителей.

На ближайшие годы важнейшими приоритетами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности останутся снижение потерь и экономия энергоресурсов для производственно-хозяйственных нужд.