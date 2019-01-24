Банк «Открытие» создаст современный сервисный центр

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-24T16:33:36+03:00

Он начнет работу уже в июне этого года, а общий объем инвестиций банка в реализацию проекта составит 267 миллионов рублей

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Соответствующее соглашение сегодня губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса ПАО Банк «ФК Открытие» Наталья Смирнова и генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области» Сергей Васин.

- Сотни сотрудников центра будут оказывать консультационные и операционные услуги клиентам банка «Открытие» по всей стране, ежемесячно обрабатывая более миллиона обращений, – подчеркнула Наталья Смирнова. – Централизация процессов сервисного обслуживания позволит повысить скорость наших ответов, серьезно улучшить впечатления клиентов от общения со службой поддержки и качество работы нашего банка.

По словам Смирновой, при выборе места для реализации проекта банк оценивал экономический и кадровый потенциал региона, а также средний уровень заработной платы. По совокупности всех факторов Ульяновск уверенно опередил другие города европейской части России.

- Появление сервисного центра позволит дополнительно создать 500 новых рабочих мест, а к концу 2020 года общее число сотрудников центра составит 1000 человек, – отметил Сергей Морозов, комментируя подписание соглашения. – Крайне важно, что реализация данного проекта позволит Ульяновской области обрести надежного и ответственного работодателя.