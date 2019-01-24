2019-01-24T15:42:15+03:00
Звезды

Белгородские кавээнщики успешно штурмуют новые вершины

Наши веселые и находчивые земляки не остаются незамеченными
Екатерина ПАПАКИНА
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В Сочи завершился юбилейный, 30-й фестиваль Международного союза КВН «КиВиН-2019». Его участниками стали более шести сотен российских и зарубежных команд.

Заметим, что белгородцы на фестивале проявили себя вполне успешно: команда Технолога «Голова» получила от редакторов повышенный рейтинг. Достижение, как поясняют представители вуза, вполне весомое: оно позволяет команде принимать участие в сезоне центральных лиг, нарабатывая материал для телевизионных форматов.

А сборная команда Белгорода подтвердила свой статус интеллектуалов. Команда, возглавляемая замдиректора центра культурно-воспитательной работы БГТУ им.Шухова Михаилом Спириным, приняла участие в отборочной игре элитарного клуба «Что? Где? Когда?». В итоге личным решением ведущего Алеся Мухина ребят пригласили к участию во второй игре.

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