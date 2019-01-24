Уборка Белгорода от снега продолжается в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-24T12:57:12+03:00

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10 мм снега выпало в Белгороде только за последние сутки. Улицы, дворы вновь засыпаны. Городские коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме. Сегодня, 24 января, убирать улично-дорожную сеть областного центра вышло 117 единиц техники и 233 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Ночью городские дороги очищали 58 спецмашин.

Как сообщают в пресс-службе городской мэрии, в зоне особого внимания коммунальщиков – городские магистрали, подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, территории возле объектов социальной сферы.

За последние сутки из города вывезено 1113 кубометров снега, израсходовано 637 кубометров пескосоляной смеси.

Также в усиленном режиме работают управляющие компании. В уборке снега они задействовали 58 единиц техники, 750 дворников и рабочих. К этой работе присоединились и другие предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.

Администрация города Белгорода просит автовладельцев не оставлять транспорт на улично-дорожной сети, особенно на остановках общественного транспорта. Это существенно осложняет работу крупногабаритной техники и препятствует качественной уборке дорог.