В Белгородской области виновник ДТП возместил пострадавшей полмиллиона морального вреда

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-24T14:35:16+03:00

Но сделал он это только после вмешательства судебных приставов

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В Корочанском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Долг корочанец не погашал, но после того, как вмешались судебные приставы, вынужден был это сделать.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, в рамках которого направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Выяснилось, что должник имеет официальное место работы, вследствие чего взыскание было обращено на его заработную плату.

Затем судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации и вынес запрет на регистрационные действия в отношении его автотранспорта.

После того, как должник предоставил копии платежных документов, подтверждающие возмещение морального вреда в полном объеме, а также оплатил исполнительский сбор в размере 35 000 рублей, ограничения были сняты. Дело закрыто.