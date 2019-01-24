2019-01-24T11:34:44+03:00
Общество

В Белгороде выступит гармонист-виртуоз Павел Уханов

Музыкант играет на нескольких видах русских гармошек: «черепашке»,«саратовке», «ливенке», «хромке»
Ирина ТАРАСОВА
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Оркестр русских народных инструментов филармонии представит новую программу «Соло для гармонии с оркестром».Оркестр русских народных инструментов филармонии представит новую программу «Соло для гармонии с оркестром».
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Яркое завершение января обещает жителям областного центра Белгородская филармония. 31 января зрителей ждет неординарная программа – «Соло для гармони с оркестром». Гармонист-виртуоз Павел Уханов продемонстрирует свое мастерство на нескольких видах русских гармошек: «черепашке»,«саратовке», «ливенке», «хромке».

В новой программе оркестра русских народных инструментов филармонии под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова Павел Уханов не только сыграет на своих инструментах, но и может интересно рассказать о том, чем они отличаются. Кроме того, он сам конструирует музыкальные инструменты.

Порадует своим мастерством также Ирина Литвинова (гусли клавишные), Вера Токаева (домра) и Вера Цукаленко (народный вокал), которые представят свои сольные номера.

Отметим, что первыми новую программу увидят жители Старого Оскола, где она будет представлена 30 января.

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