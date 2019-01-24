2019-01-24T10:28:10+03:00
Общество

57-летняя белгородка ответит за причинение смерти по неосторожности

Конфликт произошел на почве взаимных обвинений ссорившейся пары
Ирина ТАРАСОВА
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57-летняя белгородка ответит за смерть мужчины.57-летняя белгородка ответит за смерть мужчины.Фото: "КП" Архив
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57-летняя жительница Белгорода обвиняется следственным отделом по городу Белгород СУ РФ по Белгородской области в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Конфликт между парой произошел на почве взаимных обвинений.

Следствие установило, что 9 июля 2018 года в квартире обвиняемой, что на Гражданском проспекте Белгорода, между нею и ее сожителем произошел конфликт. Выпивший мужчина был недоволен тем, что его дама много времени уделяет своей престарелой матери, часто бывает с нею. При этом сам он жил на две семьи. В ходе ссоры обвиняемая, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила 61-летнего мужчину по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Теперь женщина предстанет перед судом.

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