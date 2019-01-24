Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей
Глава сельского поселения Разумное Александр Попов направил обращение в прокуратуру Белгородского района с просьбой проверить, насколько законным является решение взимать комиссию с жителей поселка при оплате коммунальных платежей. При этом Александр Григорьевич считает, что в данном случае грубо нарушаются права потребителей.
Доказывая свою правоту, Александр Попов ссылается на закон о защите прав потребителей, в частности на часть 4 статьи 16.1 закона.
- Этим законом сказано, что при оплате товаров запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров или услуг различные цены в зависимости от способа оплаты, - подчеркнул Александр Попов. - Я попросил провести прокурорскую проверку и привлечь к ответственности виновных в данной ситуации.
Это обращение главы поселения в прокуратуру – далеко не первое. Им направлено более 20 запросов, на которые, уверен Александр Попов, он обязательно получит ответы.