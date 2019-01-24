2019-01-24T09:28:10+03:00
Общество

Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей

Александр Попов считает, что в данном случае грубо нарушены права потребителей
Ирина ТАРАСОВА
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Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей.Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей.Фото: "КП" Архив
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Глава сельского поселения Разумное Александр Попов направил обращение в прокуратуру Белгородского района с просьбой проверить, насколько законным является решение взимать комиссию с жителей поселка при оплате коммунальных платежей. При этом Александр Григорьевич считает, что в данном случае грубо нарушаются права потребителей.

Доказывая свою правоту, Александр Попов ссылается на закон о защите прав потребителей, в частности на часть 4 статьи 16.1 закона.

- Этим законом сказано, что при оплате товаров запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров или услуг различные цены в зависимости от способа оплаты, - подчеркнул Александр Попов. - Я попросил провести прокурорскую проверку и привлечь к ответственности виновных в данной ситуации.

Это обращение главы поселения в прокуратуру – далеко не первое. Им направлено более 20 запросов, на которые, уверен Александр Попов, он обязательно получит ответы.

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