Под Белгородом, прямо на трассе, водитель большегруза потерял бочки с пивом

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-23T17:03:45+03:00

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Под Белгородом, в районе кольца в Репном, водитель большегруза потерял бочки с пивом. Огромные цистерны вывались на проезжую часть и покатились прямо под колеса едущих машин. Фото, которые появились в соцсети, активно обсуждают белгородцы. Кто-то пишет, что «счастью жителей Репного нет предела», кто-то, что «срочно выезжает» и «оставьте мне одну». Кто-то опасается, что с каждым новым фото бочек становится все меньше. И далее – в таком же духе.

Уверены, что водителю, растерявшему бочки, не до шуток.

Чтобы не стать жертвой очередного «крушения», сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что снегопады могут осложнить обстановку на дорогах региона. Автомобилистов просят избегать резких маневров, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию. Особенно внимательными следует быть в районе пешеходных переходов, перекрестков, вблизи остановок общественного транспорта и на загородных трассах.При незначительной аварии можно воспользоваться правом оформить ДТП самостоятельно по Европротоколу.

Если потребуется помощь автоинспекторов, звоните по телефонам: 8 (4722) 352-832, 26-42-30.

Также сотрудники ГИБДД напоминают: чтобы не мешать работе снегоуборочной технике, не оставляйте надолго автомобили вдоль проезжей части и в неположенных местах.