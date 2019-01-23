2019-01-23T16:36:51+03:00
Общество

В Белгородской области в ближайшие дни ожидаются морозы и непогода

Владельцам авто советуют не выезжать без надобности на заснеженные дороги
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фотопресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фотопресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ночь с 23 на 24 ноября, а также днем 24 в Белгородской области синоптики обещают непогоду. Водителям автотранспорта не рекомендуют выезжать без необходимости на заснеженные дороги.

Снег ожидается и в соседних Воронежском и Липецком регионах. В этих областях температура может опуститься до -26 градусов. В уборке федеральных дорог от снега и противогололедной обработке трасс задействуют 206 единиц техники сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Харьков».

По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 24 января облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами сильный снег. Днем небольшой снег, на востоке области мокрый снег, местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер ночью восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с, днем северо-восточный 6- 11 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, при прояснении 17 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Белгородом, прямо на трассе, водитель большегруза потерял бочки с пивом
Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей
Белгородская пара попалась на попытке переправить через границу ценных птиц
В УМВД России по городу Белгороду прошел стажировку «Студенческий десант»
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире
У жителя Белгородской области полицейские нашли дома полтора килограмма конопли
В белгородской диораме откроется выставка к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Эксперты прогнозируют укрепление рубля
НИУ «БелГУ» готовит книгу о советско-болгарском сотрудничестве в Белгородской области
В Белгороде водитель протаранил забор Преображенского храма
Белгородец оплатил задолженность только после ареста земельного участка
Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу
В Белгороде пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти женщину из горящего дома
До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температура
Белгородцев приглашают на зимний фестиваль по футболу
Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства
В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева
У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль»
В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака
В Белгороде полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске за изнасилование
В Белгородской области автоинспекторы пришли на помощь очутившемуся в кювете водителю грузовика
В Белгороде мужчина, вступившийся за хозяйку квартиры, получил удар ножом
В Белгороде разыскали пропавшую 4-летнюю девочку
В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, протащившего на автомобиле инспектора ДПС
Первый зимний фестиваль ГТО прошел в выходные в парке Победы Белгорода