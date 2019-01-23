В Белгородской области в ближайшие дни ожидаются морозы и непогода
В ночь с 23 на 24 ноября, а также днем 24 в Белгородской области синоптики обещают непогоду. Водителям автотранспорта не рекомендуют выезжать без необходимости на заснеженные дороги.
Снег ожидается и в соседних Воронежском и Липецком регионах. В этих областях температура может опуститься до -26 градусов. В уборке федеральных дорог от снега и противогололедной обработке трасс задействуют 206 единиц техники сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Харьков».
По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 24 января облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами сильный снег. Днем небольшой снег, на востоке области мокрый снег, местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер ночью восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с, днем северо-восточный 6- 11 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, при прояснении 17 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.