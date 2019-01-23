2019-01-23T14:25:09+03:00
Общество

Белгородская пара попалась на попытке переправить через границу ценных птиц

Воров ожидает суд, а птиц передали для реабилитации в Белгородский зоопарк
Ирина ТАРАСОВА
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В таком виде птиц обнаружили при попытке переправки через границу.В таком виде птиц обнаружили при попытке переправки через границу.Фото: "КП" Архив
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Ценных птиц – соколов-кречетов – отловили в Иркутской области, перепродали супружеской паре из Белгородской, чтобы они смогли доставить их для дальнейшей реализации в арабские страны. Но на границе специальный тайник в машине злоумышленников был обнаружен при попытке вывести птиц в Украину. Воров ожидает суд, а птицы переданы в Белгородский зоопарк для реабилитации.

Как выяснилось в ходе проведенного разбирательства, в деле также замешан гражданин Сирии. Он уже давно освоился в России, но свой план крупно подзаработать, сам провернуть не смог. И нашел белгородцев, которые проехали полстраны, чтобы встретиться и забрать птиц у такого же любителя наживы, местного жителя Иркутска.

Птицы в тяжелейших условиях проехали тысячи километров, но выжили. Специалисты оценили их стоимость в 9 миллионов рублей. А злоумышленникам предъявили обвинение по статьям «Покушении на контрабанду особо ценных диких животных» и «Незаконное хранение, содержание и перевозка диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Белгорордцы могут получить соответственно от 7 до 12 и от 6 до 9 лет свободы. Заключительное слово скажет суд.

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