2019-01-23T15:16:01+03:00
Общество

Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей

Капитально отремонтируют автодорогу в Ивнянском районе
Ирина ТАРАСОВА
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Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей.Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей.
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ООО "Белдорстрой" получит контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги в Ивнянском районе Белгородской области на сумму 249 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованных документов, контракт на выполнение работ по капремонту автодороги регионального значения "Крым"-Верхопенье-Ивня протяженностью 22,4 км заключен по начальной стоимости - 248 млн 991,7 тыс. рублей. Это продиктовано тем, что на участие в аукционе была подана единственная заявка.

Срок выполнения контракта - до 20 сентября 2020 года.

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