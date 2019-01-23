2019-01-23T13:13:18+03:00
Общество

В УМВД России по городу Белгороду прошел стажировку «Студенческий десант»

Участники познакомились с деятельностью сотрудников различных подразделений полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Белгородская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант». Она проходит в регионе с 20 по 24 января. Учащиеся вузов и ссузов, старшеклассники и кадеты знакомятся с деятельностью сотрудников различных подразделений полиции.

Во вторник, 22 января, «Студенческий десант» высадился в Управлении МВД России по городу Белгороду. Стажировку в городском полицейском ведомстве прошли учащиеся индустриального колледжа.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители познакомили ребят с работой Дежурной части. На студентов произвело впечатление количество звонков, которые ежедневно принимают правоохранители. Учащимся также рассказали о том, зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация. Студенты узнали, что по отпечаткам пальцев устанавливают не только преступников, но и людей, страдающих потерей памяти.

Запоминающейся стала и встреча с командиром отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Юрием Мальцевым. Он рассказал ребятам, как полицейские оберегают покой жителей областного центра. Студенты смогли не только пообщаться с комбатом, но и посмотреть образцы оружия, а также примерить экипировку правоохранителей.

В УМВД России по г. Белгороду высадился Студенческий десант .

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