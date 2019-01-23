2019-01-23T12:34:22+03:00
Общество

У жителя Белгородской области полицейские нашли дома полтора килограмма конопли

Мужчина встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Новооскольском районе сотрудники полиции обнаружили дома у 51-летнего местного жителя полтора килограмма конопли. Добровольно выдать правоохранителям наркотики мужчина отказался. Во время осмотра места жительства подозреваемого оперативники обнаружили в столе мешки с дурманящей травой.

Мужчина признался полицейским, что собрал коноплю еще осенью 2017 года, принес домой, высушил и хранил для личного употребления. К слову, оскольчанин встретил правоохранителей в состоянии наркотического опьянения. За немедицинское потребление запрещенных веществ его привлекли к административной ответственности. А вот за хранение конопли местному жителю грозит куда более суровое наказание. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.

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