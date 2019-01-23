В белгородской диораме откроется выставка к 75-летию снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-23T09:35:17+03:00

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В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 25 января откроется выставка «900 дней мужества». Временная экспозиция приурочена к 75-летию снятия блокады Ленинграда. На выставке представлены копии материалов из фондов московского Музея Победы.

Белгородцы увидят плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда. Уникальные фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы помогают проследить историю героической обороны, начиная от сообщения о начале войны и заканчивая материалами о восстановлении города после праздничных залпов 1944-го года.

Ленинград, выдержавший смертельную схватку с врагом и преодолевший все тяготы блокады, стал символом мужества советского народа.

Выставки продлятся до 25 февраля 2019 года.

Напомним, что масштабное представление материалов выставки стало возможным благодаря федеральному проекту «Территория Победы». Он направлен на создание единого пространства по военной истории ХХ века. Проект объединил региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Его инициатором выступил Музей Победы, сейчас к нему присоединились более 150 различных музеев.