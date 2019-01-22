Эксперты прогнозируют укрепление рубля

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-22T18:05:11+03:00

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Как считает ведущий аналитик отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, потенциал роста фондовых индексов в текущем году будет ограничен ввиду сохранения внешнего давления, однако российская валюта имеет потенциал укрепления.

Начало 2019 года по оценке экспертов стало удачным для российского рынка.

– Оптимизм связан и с надеждами на переговоры КНР и США по торговым вопросам. Кроме того, инфляция в России в начале текущего года оказалась не столь сильной, как это предполагали, - поясняет аналитик.

Последнее играет и в пользу рубля, подчеркивает Кочетков: «Выросла вероятность возвращения ЦБ РФ к снижению ставки уже во втором полугодии. Наш базовый прогноз на текущий год - 65 рублей за доллар».

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