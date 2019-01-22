2019-01-22T17:51:30+03:00
Общество

НИУ «БелГУ» готовит книгу о советско-болгарском сотрудничестве в Белгородской области

В 70-80-е годы "Белгородскую Магнитку" вместе с русскими строили 5 тысяч болгар
Ирина ТАРАСОВА
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Монумент советско-болгарской дружбы в Старом Осколе. Фото НИУ "БелГУ".Монумент советско-болгарской дружбы в Старом Осколе. Фото НИУ "БелГУ".
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НИУ «БелГУ» совместно с Великотырновским университетом им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария) готовят иллюстрированное издание «История советско-болгарского сотрудничества на «Белгородской Магнитке» в документах, фактах и лицах». На пике строительства в 70-80-е годы в области работали одновременно 5 тысяч болгар.

Университеты-партнёры проводят исследовательскую работу о пребывании болгарских строителей на Белгородчине. В апреле этого года исполняется пятьдесят лет со дня этого исторического события. Результатом работы станет иллюстрированное издание, повествующее о российско-болгарской дружбе.

Со дня образования Белгородской области 6 января 1954 года начала создаваться мощная материально-техническая база ее дальнейшего развития. Основной пик строительства пришелся на 70-80-е гг. ХХ века. В этом сложном и многогранном процессе важную роль сыграли болгарские строители – рабочие и специалисты, которые были активно привлечены к решению народно-хозяйственных задач. Первые болгарские строители прибыли в Белгородскую область в 1970 году.

Белгородский государственный университет приглашает белгородцев к участию в проекте. Стать участников проекта о дружбе народов может каждый, у кого есть какая-либо информация, связанная с пребыванием болгарских строителей в Белгородской области.

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