2019-01-22T16:55:37+03:00
Общество

В Белгороде водитель протаранил забор Преображенского храма

Похоже, что ничего святого у молодого человека не осталось
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде водитель протаранил забор Преображенского храма.В Белгороде водитель протаранил забор Преображенского храма.
Изменить размер текста:

Утром 22 января 28-летний водитель на автомобиле «Hyundai Solaris» на полном ходу влетел в ограждение Преображенского кафедрального собора, старейшего храма Белгорода. Отметим, что обычно у таких зданий даже лихачи притормаживают, не говоря уже о том, что в утренние часы к храму спешат на службу верующие, среди которых, как правило, немало пожилых людей.

- По предварительным данным, молодой человек наехал на ограждение, не справившись с управлением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

После ДТП автомобилист обратился в лечебное учреждение. В междучреждении его осмотрели врачи и помощь была оказана, затем водителя «Hyundai Solaris» отпустили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты прогнозируют укрепление рубля
НИУ «БелГУ» готовит книгу о советско-болгарском сотрудничестве в Белгородской области
Белгородец оплатил задолженность только после ареста земельного участка
Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу
В Белгороде пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти женщину из горящего дома
До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температура
Белгородцев приглашают на зимний фестиваль по футболу
Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства
В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева
У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль»
В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака
В Белгороде полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске за изнасилование
В Белгородской области автоинспекторы пришли на помощь очутившемуся в кювете водителю грузовика
В Белгороде мужчина, вступившийся за хозяйку квартиры, получил удар ножом
В Белгороде разыскали пропавшую 4-летнюю девочку
В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, протащившего на автомобиле инспектора ДПС
Первый зимний фестиваль ГТО прошел в выходные в парке Победы Белгорода