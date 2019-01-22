В Белгороде водитель протаранил забор Преображенского храма

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-22T16:55:37+03:00

Похоже, что ничего святого у молодого человека не осталось

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Утром 22 января 28-летний водитель на автомобиле «Hyundai Solaris» на полном ходу влетел в ограждение Преображенского кафедрального собора, старейшего храма Белгорода. Отметим, что обычно у таких зданий даже лихачи притормаживают, не говоря уже о том, что в утренние часы к храму спешат на службу верующие, среди которых, как правило, немало пожилых людей.

- По предварительным данным, молодой человек наехал на ограждение, не справившись с управлением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

После ДТП автомобилист обратился в лечебное учреждение. В междучреждении его осмотрели врачи и помощь была оказана, затем водителя «Hyundai Solaris» отпустили.