Белгородец оплатил задолженность только после ареста земельного участка

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-22T16:48:23+03:00

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Яковлевским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было открыто сводное исполнительное производство о взыскании с жителя Строителя задолженности на общую сумму 576 тысяч рублей. В том числе по налогам белгородец задолжал 370 тысяч рублей. Мужчина вернул долг только после ареста его земельного участка.

До этого судебные приставы неоднократно вручали жителю Строиетля требования о предоставлении автотранспорта для составления акта описи и ареста имущества, неоднократно выставляли административные штрафы. Но когда в очередной раз эти требования были проигнорированы, судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок должника.

Только после применения всех этих мер мужчина в полном объеме оплатил задолженность по налогам, административные штрафы, а также исполнительский сбор в размере 49 869 рублей.