2019-01-22T14:32:15+03:00
Общество

Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу

Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по тайскому боксу в дисциплинах Муай-Тай и Муай Боран проходили в Орле
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу.Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу.Фото: "КП" Архив
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Это первый большой турнир по тайскому боксу на территории Орловской области, который проводила Российская федерация муай-тай. Белгородцы в общекомандном зачете заняли второе место.

В соревнованиях, которые прошли в минувшие выходные, 19020 января, в орловском спорткомплексе ГРИНН приняли участие 120 спортсменов ЦФО в возрасте от 10 до 20 лет, гостями первенства стали также боксеры из Луганска.

Всего было разыграно 33 комплекта наград. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Орловской области, второе место — Белгородская область, третье место досталось спортсменам из Тамбова.

Победители и призеры соревнований получили заслуженные медали, кубки и грамоты.

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