Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу
Это первый большой турнир по тайскому боксу на территории Орловской области, который проводила Российская федерация муай-тай. Белгородцы в общекомандном зачете заняли второе место.
В соревнованиях, которые прошли в минувшие выходные, 19020 января, в орловском спорткомплексе ГРИНН приняли участие 120 спортсменов ЦФО в возрасте от 10 до 20 лет, гостями первенства стали также боксеры из Луганска.
Всего было разыграно 33 комплекта наград. В общекомандном зачете первое место заняла сборная Орловской области, второе место — Белгородская область, третье место досталось спортсменам из Тамбова.
Победители и призеры соревнований получили заслуженные медали, кубки и грамоты.