В Белгороде огнеборцам пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти женщину из горящего дома

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-22T13:21:50+03:00

Пострадавшую Станислав Храмов, Руслан Толмачев и Алексей Смирных вынесли из горящего здания на руках. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

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21 января в 10.04 на телефон Службы спасения от очевидцев поступило сообщение: в Белгороде на улице Волчанской горит жилой дом на трёх хозяев. Огнеборцам пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти женщину. Выносили ее на руках, так как пострадавшая находилась в бессознательном состоянии.

К моменту прибытия дежурных караулов специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части № 1 огнем была полностью охвачена кровля, языки пламени вырывались и из окон дома. Со слов соседей, в горящем доме могли находиться люди.

Входная дверь была заперта. Спасатели вскрыли ее с помощью специального инструмента. Проведя разведку в охваченных дымом и пламенем помещениях, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Станислав Храмов, Руслан Толмачев и Алексей Смирных обнаружили в одной из комнат женщину в бессознательном состоянии. Она находилась в плотном окружении пламени и дыма. Огнеборцы на руках вынесли ее из огня, спасая от гибели. Пострадавшую женщину 1962 года рождения пожарные передали сотрудникам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации.

Чтобы полностью справиться с огнем пожарным потребовалось 50 минут.