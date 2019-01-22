2019-01-22T12:25:40+03:00
Общество

До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температура

В область пришли арктические морозы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температур.До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температур.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Синоптики Гидрометцентра говорят, что в Белгородский регион после серии циклонов пришли арктические морозы. Уже сегодняшняя ночь выдалась холодной, местами по области температура опускалась до -18 градусов.

В ночь 23 января ожидается понижение температуры до -17. Но днем в связи с осадками в виде снега температура повысится до -7-10 градусов мороза. Ночные температура ожидаются до -15.

В выходные дни морозы отступят: ночью будет в пределах -7 градусов, днем в субботу и воскресенье – около -2. Ожидается снег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские спортсмены привезли награды с чемпионата по тайскому боксу
В Белгороде огнеборцам пришлось вскрывать дверь, чтобы спасти женщину из горящего дома
Белгородцев приглашают на зимний фестиваль по футболу
Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства
В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева
У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль»
В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака
В Белгороде полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске за изнасилование
В Белгородской области автоинспекторы пришли на помощь очутившемуся в кювете водителю грузовика
В Белгороде мужчина, вступившийся за хозяйку квартиры, получил удар ножом
В Белгороде разыскали пропавшую 4-летнюю девочку
В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, протащившего на автомобиле инспектора ДПС
Первый зимний фестиваль ГТО прошел в выходные в парке Победы Белгорода