До субботы в Белгородском регионе сохранится низкая температура

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-22T12:25:40+03:00

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Синоптики Гидрометцентра говорят, что в Белгородский регион после серии циклонов пришли арктические морозы. Уже сегодняшняя ночь выдалась холодной, местами по области температура опускалась до -18 градусов.

В ночь 23 января ожидается понижение температуры до -17. Но днем в связи с осадками в виде снега температура повысится до -7-10 градусов мороза. Ночные температура ожидаются до -15.

В выходные дни морозы отступят: ночью будет в пределах -7 градусов, днем в субботу и воскресенье – около -2. Ожидается снег.