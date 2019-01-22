Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-22T11:03:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Организатором мероприятия выступило белгородское городское отделение КПРФ. Среди присутствующих, помимо нескольких сотен рядовых белгородцев, здесь были представители различных общественных организаций, активисты политических партий, председатели ТОСов, члены Ленинского Комсомола. Как подчеркивалось в ходе митинга, именно инициатива белгородских коммунистов дала толчок к обсуждению правил благоустройства не только в областном центре, но и в других районах региона.

Читать далее...