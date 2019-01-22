2019-01-22T11:03:42+03:00
Общество

Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства

В минувшее воскресенье более 800 горожан вышли на митинг
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Организатором мероприятия выступило белгородское городское отделение КПРФ. Среди присутствующих, помимо нескольких сотен рядовых белгородцев, здесь были представители различных общественных организаций, активисты политических партий, председатели ТОСов, члены Ленинского Комсомола. Как подчеркивалось в ходе митинга, именно инициатива белгородских коммунистов дала толчок к обсуждению правил благоустройства не только в областном центре, но и в других районах региона.

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