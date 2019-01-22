2019-01-22T11:40:48+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на зимний фестиваль по футболу

26-27 января в парке Победы соберутся поклонники этого вида спорта
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев приглашают зимний фестиваль по футболу.Белгородцев приглашают зимний фестиваль по футболу.
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26-27 января в парке Победы соберутся поклонники зимнего футбола. Принять участие в зимнем фестивале по футболу можно будет без регистрации, рассказал на недавнем брифинге руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Белгорода Михаил Носков. В субботу на концертной площадке Парка Победы состоятся предварительные игры. В состав команды включаются 3 человека, игра состоит из 2 таймов по 10 минут. Соревнования проводятся по кубковой системе (игра на вылет).

В воскресенье состоятся финальные матчи. Победители получат 9 тысяч рублей, за второе место – 6 тысяч рублей, за третье – 3 тысячи рублей.

Подать заявку на участие в соревновании можно заранее по телефону +7 (4722) 42-51-57

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