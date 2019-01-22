2019-01-22T10:25:04+03:00
Общество

В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева

Также введена новая должность заместителя главы администрации по экономике
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева.В Белгородской горадминистрации на внеочередной сессии приняли отставку Константина Полежаева.Фото: "КП" Архив
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21 января в Белгородской мэрии состоялась VI внеочередная сессия депутатов. На заседании присутствовали 38 депутатов, которые приняли отставку мэра Константина Полежаева и внесли некоторые изменения в штатное расписание администрации.

Первым вопросом на повестке дня стал вопрос о внесении изменений в решения Совета депутатов 14 февраля 2006 года №235, от 4 декабря 2007 года №600, от 4 декабря 2007 года № 600. Суть изменений заключалась в введении новой должности заместителя главы администрации по экономике, а также сокращении некоторых вакантных должностей.

После перерыва депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий главы администрации Белгорода. Менее недели назад Константин Алексеевич Полежаев написал заявление о прекращении своей деятельности, как главы города.

«Вместе с вами, нам много удалось сделать для любимого Белгорода. Мы строили школы, создавали новые места в детских садах, не забывали о пожилом поколении. Наши культурные, спортивные, праздничные мероприятия собирали тысячи горожан. Привели в порядок дворы и дороги. Я искренне горжусь, что был частью такой большой и целеустремленной команды. Спасибо каждому из вас, коллеги,» - выступил с речью Константин Алексеевич.

Далее на заседании говорилось о создании конкурсной комиссии на замещение мэра Белгорода и назначении её членов. Заседание комиссии состоится в марте 2019 года. Подать заявку в качестве кандидата на пост главы администрации, граждане могут подать после публикации решения в газете «Наш Белгород» в течении 35 дней.

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