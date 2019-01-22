2019-01-22T09:36:54+03:00
Общество

У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль»

Синтетический наркотик находился в кармане куртки злоумышленника
Ирина ТАРАСОВА
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У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль».У жителя Старого Оскола транспортные полицейские изъяли «соль».Фото: "КП" Архив
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В районе станции Старый Оскол в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Старооскольского ЛОП Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте был задержан 28-летний, не работающий местный житель. В ходе личного досмотра у ранее не судимого мужчины в правом наружном кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, называемый "солью"..

Как показали проведенные исследования, изъятое вещество является наркотическим средством – производное N-метилэфедрон, массой 0,23 гр., т.е. является значительным размером.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

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