2019-01-21T19:11:26+03:00
Общество

В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака

Сезон охоты на лисицу продолжается до 28 февраля 2019 года
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака. Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства.В Белгородской области завершилась охота на зайца-русака. Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства.
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Период охоты на зайца-русака, который был объявлен 3 ноября прошлого года, завершен, сообщают в управлении лесного и охотничьего хозяйства. Специалисты ведомства напомнили, что охота на лисицу продолжается до 28 февраля 2019 года.

При этом в управлении лесного и охотничьего хозяйства подчеркивают, что охотник обязан предоставить таблицу сведений о добытых охотничьих ресурсах и их количестве по месту получения в течение 20-ти дней после окончания последнего из сроков охоты. Сроки эти указаны в разрешении. Также необходимо сделать отметку о результатах охоты.

Охотникам следует обратить особое внимание на тот факт, что если сведения будут представлены не в указанные сроки, это повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 4 тысяч рублей (статья 8.37 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

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