2019-01-21T19:00:23+03:00
Общество

В Белгороде полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске за изнасилование

По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление в другом регионе и пытался скрыться
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Утром в воскресенье, 20 января, сотрудники отдельного батальона ДПС остановили на одной из улиц Белгорода проходящий по ориентировке автомобиль. Иномаркой управлял мужчина, находящийся в розыске за совершение тяжкого преступления против половой неприкосновенности. Сообщается также, что оно произошло в другом регионе.

Полицейские доставили предполагаемого насильника для дальнейшего разбирательства в УМВД города. По данным пресс-службы регионального полицейского ведомства, белгородские полицейские уже передали предполагаемого насильника коллегам, которые его разыскивали.

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