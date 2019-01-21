В Белгородской области автоинспекторы пришли на помощь очутившемуся в кювете водителю грузовика

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-21T17:33:44+03:00

Мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 января, во время патрулирования трассы «Новый Оскол – Валуйки - Ровеньки» инспекторы ДПС заметили съехавший с дороги «КамАЗ». Полицейские поспешили на помощь автомобилисту. К счастью, управлявший большегрузом мужчина не пострадал.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Он рассказал полицейским, что не справился с управлением на заснеженной трассе. В итоге грузовик занесло, и он очутился в кювете. Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику. Пока ждали подмогу, водитель отогрелся в салоне патрульного автомобиля.

- Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь. Полицейские, в свою очередь, пожелали водителю безопасных дорог и продолжили патрулирование, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.