В Белгороде мужчина, вступившийся за хозяйку квартиры, получил удар ножом

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-21T17:08:13+03:00

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В Белгороде 36-летний мужчина, который проживал по улице Студенческой, 16 января 2019 года получил удар ножом во время разговора с соседом. Того пыталась выселить хозяйка квартиры, так как квартиросъемщик за собой и комнатой не следил и вел антиобщественный образ жизни. Поддержать хозяйку решил другой квартиросъемщик, но получил удар, который пришелся в печень. Скончался он в тамбуре между квартирами, пытаясь позвать на помощь.

Пресс-служба следственного отдела по городу Белгород СУ Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области сообщила, что 35-летнему жителю Белгорода предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Следствие должно установить все обстоятельства совершенного преступления.