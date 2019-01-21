В Белгороде разыскали пропавшую 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-21T16:14:27+03:00

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Информация о пропаже 4-летней девочки и ее отца появилась в конце декабря 2018 года, а сам ребенок пропал еще в сентябре. 16 января 2019 года к поиску ребенка подключился следственный отдел СУ следственного комитета РФ по Белгородской области. Девочку нашли у отца, который скрывал ее местонахождение, и передали матери.

Как выяснилось в ходе розыскных мероприятий, в сентябре 2018 года отец ребенка, вопреки решению суда, забрал 4-летнюю дочь у матери и скрылся.

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области передали дочь матери, которую она не видела более 3 месяцев. Следствием также было установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, следовательно и оснований для возбуждения уголовного нет.