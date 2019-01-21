В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, протащившего на автомобиле инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-21T14:52:11+03:00

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Происшествие случилось 14 декабря 2018 года в Ивнянском районе, однако известно о нем стало только сейчас. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что вечером на автодороге в районе села Покровка инспекторы ДПС попытались остановить «Фольксваген Джетта».

По предварительным данным, 58-летний водитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться. В ходе преследования автоинспекторы настигли нарушителя на улице Гагарина в селе Рождественка. Когда к иномарке подошел сотрудник ДПС, водитель тронулся с места и несколько метров протащил полицейского на автомобиле.

Автомобилиста задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. Материалы по факту причинения травм сотруднику ГИБДД передали в Следком.

По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, сейчас в отношении 58-летнего автомобилиста возбуждено уголовное дела за применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным прав за пьяную езду. В связи с этим дознаватели возбудили в отношении него еще и дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Лихачество может стоить жителю Ивнянского района пяти лет лишения свободы.