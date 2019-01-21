Первый зимний фестиваль ГТО прошел в выходные в парке Победы Белгорода

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-21T12:58:26+03:00

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Белгородцы в эти выходные дни, которые выдались по-настоящему зимними, смогли попробовать свои силы и выполнить нормативы ГТО: подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири, отжимания. Всего в парке Победы в первом зимнем фестивле ГТО приняло участие 1300 жителей города.

В программе спортивного праздника были также мастер-классы, где участники могли посоревноваться в кроссе по пересеченной местности, спортивном туризме, скандинавской ходьбе и лыжной гонке.

Активное участие приняли инструкторы Центра тестирования ГТО и тренеры спортивных школ, Они рассказали участникам соревнования, как развить силовые и скоростные качества, улучшить свою физическую форму и спортивные результаты. Особый интерес вызвала демонстрация того, как нужно правильно выполнять те или иные нормативы. Кроме того, участникам фестиваля показали, как устанавливать туристическую палатку, укладывать рюкзак и ориентироваться на местности.

Как и было заявлено при открытии фестиваля, состоялся и розыгрыш главного сюрприза – трех пар беговых лыж.