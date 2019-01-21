В Белгороде из торгового центра «Сити Молл» эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-21T10:55:58+03:00

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В воскресенье, 20 января, в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» региональное управление МЧС совместно с прокуратурой провели проверку. Но, как написали в соцсетях, она вызвала сильную панику среди посетителей.

Так, одна из посетительниц написала (орфография и пунктуация сохранены): «Сегодня попали на экстренную эвакуацию...хоть и ложную. Ребёнка, оставили в детской комнате, пошли сдавать куртки, объявили эвакуацию, еле слышно! Никто ничего сначала не понял. Потом я увидела как опускается противопожарная штора и тут понеслось... Еле успела протиснуться под ней. Позже, увидела, что эта штора выломанна, видно кто-то из родителей, ломился. Добежав до детской комнаты, ужа нулась. Там просто мясо, толпа взрослых толкая чужих детей, спасали свое чадо!!! Никто!!! Их персонала не сообщили где выходы, никто не организовал эвакуацию... Просто все сидели и смотрели на то так детей топчут!!! Один, только ОДИН!! мужчина попытался врозумить взрослых(спасибо ему за это) .... Слава Богу сообщили о ложной тревоге... Но каких нервов это стоило... Дети плакали, взрослые кричали... Это жутко... Пока эти три минуты я искала свою дочь... Это как в фильме ужасов... Разрывается внутри, вдруг не успеешь... Сразу вспоминаю кадры из "зимней вишни"... Жутко...»

Как сообщается, проверка торговых центров проводится после пожара в Кемево, на котором погибли 64 человека.