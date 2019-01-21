Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-21T10:23:39+03:00

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Эта цифра на 262,6 млрд. рублей больше, чем год назад (на 01 января 2018 — 1353,4 млрд. рублей).

- Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов. - В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.

Более 30% (80 млрд. рублей) прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования (преимущественно Минсельхоза России и Минэкономразвития России). Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд. рублей (13% от общего портфеля МСП).

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