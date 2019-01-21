2019-01-21T10:23:39+03:00
Общество

Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%

На 1 января 2019 года он составил 1616 млрд. рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Эта цифра на 262,6 млрд. рублей больше, чем год назад (на 01 января 2018 — 1353,4 млрд. рублей).

- Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов. - В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются.

Более 30% (80 млрд. рублей) прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования (преимущественно Минсельхоза России и Минэкономразвития России). Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд. рублей (13% от общего портфеля МСП).

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении водителя, протащившего на автомобиле инспектора ДПС
Первый зимний фестиваль ГТО прошел в выходные в парке Победы Белгорода
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Белгороде из торгового центра «Сити Молл» эвакуировали людей
В Губкине судебные приставы взыскали с должника 1 миллион рублей морального вреда
В Белгороде горел «Мега Гринн»
Белгородский гаишник остановил движение, чтобы помочь старушке
Подростки со страйкбольным оружием напугали жителей Белгорода
В Белгородской области водитель «Лады» насмерть сбил 41-летнего мужчину
Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ посетил в Белгородской области новый участковый пункт
Белгородские спасатели всю ночь в следующий день дежурили у крещенских купелей
В Белгородской области продолжаются кадровые перестановки
На одной из улиц Белгорода на мужчину напал судимый пятнадцать раз грабитель
В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся
Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу