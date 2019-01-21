2019-01-21T09:44:19+03:00
Общество

В Губкине судебные приставы взыскали с должника 1 миллион рублей морального вреда

Должнику также предстоит оплатить 70 тысяч исполнительского сбора
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине судебные приставы взыскали с должника 1 миллион рублей морального вреда.В Губкине судебные приставы взыскали с должника 1 миллион рублей морального вреда.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы Губкинского районного отдела УФССП России по Белгородской области взыскали 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Должник проходил по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Но только после вмешательства судебных приставов он выплатил долг. Теперь ему предстоит погасить еще и 70 тысяч исполнительского сбора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, изначально возбуждение исполнительного производства, должник проигнорировал. Тогда судебный пристав - исполнитель обратил взыскания на его расчетные счета, временно ограничил в праве на выезд за пределы Российской Федерации, а также в специальном праве на управление автотранспортным средством.

Только после применения таких ограничений должник выплатил пострадавшей стороне моральный вред в полном размере

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