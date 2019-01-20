2019-01-20T14:17:44+03:00
Общество

В Белгороде горел «Мега Гринн»

Пожар удалось потушить до прибытия спасателей
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар в "Мега Гринне" потушили до прибытия спасателей.Пожар в "Мега Гринне" потушили до прибытия спасателей.
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Поздно вечером 19 января на телефон Единой дежурно- диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре «Мета Гринн», что по проспекту Богдана Хмельницкого, произошел пожар. К моменту прибытия к «Мега Гринну» пожарных очаг загорания был полностью ликвидирован.

В пресс-службе МЧС ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что пожар произошел в вытяжном канале на 3 этаже. Сработала пожарная сигнализация. На тушение пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4, специализированная пожарно-спасательная часть. Но помощь не потребовалась, никто из посетителей «Мега Гринна» не пострадал.

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