В Белгороде горел «Мега Гринн»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-20T14:17:44+03:00

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Поздно вечером 19 января на телефон Единой дежурно- диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре «Мета Гринн», что по проспекту Богдана Хмельницкого, произошел пожар. К моменту прибытия к «Мега Гринну» пожарных очаг загорания был полностью ликвидирован.

В пресс-службе МЧС ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что пожар произошел в вытяжном канале на 3 этаже. Сработала пожарная сигнализация. На тушение пожара выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4, специализированная пожарно-спасательная часть. Но помощь не потребовалась, никто из посетителей «Мега Гринна» не пострадал.