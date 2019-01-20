2019-01-20T12:19:03+03:00
Общество

Белгородский гаишник остановил движение, чтобы помочь старушке

Самостоятельно перейти проспект пожилая женщина никак не могла
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из группы ВКонтакте Авто Белгород.Фото из группы ВКонтакте Авто Белгород.
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В областном центре на Белгородском проспекте инспектор ДПС остановил движение транспорта, чтобы помочь пожилой женщине. Из-за плотного потока машин старушка никак не могла самостоятельно перейти трудный участок дороги.

Поступок инспектора зафиксировали на фото и выложили в интернет. Пользователи сетей активно бросились обсуждать. «Инспектор выполнил свою работу», «Это их служба помогать и служить народу», «Инспектор помог бабушке в трудной ситуации на дороге», - написали пользователи.

Кто-то написал пожелание, что на этом участке дороги соответствующим службам давно пора навести порядок, так как трудности с переходом испытывают не только пожилые люди.

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