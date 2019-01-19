2019-01-19T19:51:57+03:00
Происшествия

В Белгородской области водитель «Лады» насмерть сбил 41-летнего мужчину

Он скончался от полученных травм в больнице
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в пятницу, 18 января, около семи часов вечера на автодороге «Бирюч – Калиново – Никитовка» в Красногвардейском районе. По предварительным данным, на десятом километре указанной трассы 63-летний водитель «Лады Весты» сбил 41-летнего мужчину. Сообщается также, что пешеход двигался вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где он, к несчастью скончался от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности. Световозвращатели способны значительно повысить видимость пешеходов. При движении с ближним светом фар водитель увидит на дороге человека на расстоянии 25-50 метров. А пешехода с СВ-элементами на одежде - за 150-200 метров. При движении с дальним светом фар - на расстоянии до 350 метров. Напомним, 1 июля 2015 года в силу вступил закон, который обязывает пешеходов вне населенных пунктов в темное время суток носить СВ-элементы. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Полицейские также призывают водителей учитывать погодные условия, быть внимательными за рулем. Автомобилистов просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ посетил в Белгородской области новый участковый пункт
Белгородские спасатели всю ночь в следующий день дежурили у крещенских купелей
В Белгородской области продолжаются кадровые перестановки
На одной из улиц Белгорода на мужчину напал судимый пятнадцать раз грабитель
В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся
Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу