В Белгородской области водитель «Лады» насмерть сбил 41-летнего мужчину

19 Янв. 19:51 2019-01-19T19:51:57+03:00

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Смертельная авария произошла в пятницу, 18 января, около семи часов вечера на автодороге «Бирюч – Калиново – Никитовка» в Красногвардейском районе. По предварительным данным, на десятом километре указанной трассы 63-летний водитель «Лады Весты» сбил 41-летнего мужчину. Сообщается также, что пешеход двигался вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где он, к несчастью скончался от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов не пренебрегать требованиями безопасности. Световозвращатели способны значительно повысить видимость пешеходов. При движении с ближним светом фар водитель увидит на дороге человека на расстоянии 25-50 метров. А пешехода с СВ-элементами на одежде - за 150-200 метров. При движении с дальним светом фар - на расстоянии до 350 метров. Напомним, 1 июля 2015 года в силу вступил закон, который обязывает пешеходов вне населенных пунктов в темное время суток носить СВ-элементы. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Полицейские также призывают водителей учитывать погодные условия, быть внимательными за рулем. Автомобилистов просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров.