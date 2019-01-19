2019-01-19T19:06:37+03:00
Общество

Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ посетил в Белгородской области новый участковый пункт

За год в регионе отремонтировали 66 служебных помещений участковых уполномоченных полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ходе рабочего визита в Белгородскую область статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов посетил новый участковый пункт полиции в селе Скородное Губкинского городского округа. Здание открыли осенью прошлого года. Отмечается, что оно оснащено всем необходимым для работы правоохранителей и приема граждан. Здесь расположены кабинеты трех участковых, обслуживающих территорию с населением около 8 тысяч человек.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 2018 года в регионе реализуется программа по обустройству и реконструкции ряда служебных помещений сотрудников органов внутренних дел. В рамках реализации соответствующего распоряжения губернатора были отремонтированы 66 участковых пунктов полиции. Игорь Зубов отметил, что создание комфортных условий для работы стражей порядка будет способствовать более эффективному выполнению возложенных на полицию региона задач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские спасатели всю ночь в следующий день дежурили у крещенских купелей
В Белгородской области продолжаются кадровые перестановки
На одной из улиц Белгорода на мужчину напал судимый пятнадцать раз грабитель
В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся
Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу