Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ посетил в Белгородской области новый участковый пункт

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-19T19:06:37+03:00

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В ходе рабочего визита в Белгородскую область статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов посетил новый участковый пункт полиции в селе Скородное Губкинского городского округа. Здание открыли осенью прошлого года. Отмечается, что оно оснащено всем необходимым для работы правоохранителей и приема граждан. Здесь расположены кабинеты трех участковых, обслуживающих территорию с населением около 8 тысяч человек.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 2018 года в регионе реализуется программа по обустройству и реконструкции ряда служебных помещений сотрудников органов внутренних дел. В рамках реализации соответствующего распоряжения губернатора были отремонтированы 66 участковых пунктов полиции. Игорь Зубов отметил, что создание комфортных условий для работы стражей порядка будет способствовать более эффективному выполнению возложенных на полицию региона задач.