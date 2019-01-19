2019-01-19T16:46:36+03:00
Общество

Белгородские спасатели всю ночь в следующий день дежурили у крещенских купелей

В ночь с 18 на 19 января в ледяную воду окунулось более 10 тысяч белгородцев
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ночь с 18 на 19 января в крещенские купели, у которых дежурили спасатели, окунулись более 10 тысяч белгородцев. Дежурства несли более 650 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

В ведомстве отметили, что «спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после трёхкратного погружения. Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев, и священный праздник для всех верующих проходит спокойно».

Дежурства в оборудованных местах для купания продолжатся до 18.00 19 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ посетил в Белгородской области новый участковый пункт
В Белгородской области продолжаются кадровые перестановки
На одной из улиц Белгорода на мужчину напал судимый пятнадцать раз грабитель
В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся
Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу