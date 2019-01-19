Белгородские спасатели всю ночь в следующий день дежурили у крещенских купелей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-19T16:46:36+03:00

В ночь с 18 на 19 января в ледяную воду окунулось более 10 тысяч белгородцев

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В ночь с 18 на 19 января в крещенские купели, у которых дежурили спасатели, окунулись более 10 тысяч белгородцев. Дежурства несли более 650 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

В ведомстве отметили, что «спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после трёхкратного погружения. Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев, и священный праздник для всех верующих проходит спокойно».

Дежурства в оборудованных местах для купания продолжатся до 18.00 19 января.