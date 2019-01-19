2019-01-19T12:47:38+03:00
Общество

В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце детского творчества
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Изменить размер текста:

Во Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил с 20 октября по 25 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1932 учащихся 7-11 классов из 46 общеобразовательных учреждений областного центра. По итогам были определены 171 победитель и 877 призеров в 23 предметных олимпиадах. Ребятам вручили грамоты управления образования администрации Белгорода и медали.

Также за подготовку школьников благодарственные письма администрации Белгорода получили 8 директоров образовательных учреждений: гимназий №5, 22; Центра образования №1; школ №4, 17, 20, 28, 40; лицеев №9, 32 и Шуховского. Награды получили те преподаватели, чьи учащиеся заняли наибольшее количество призовых мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся
Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу
Пограничники Белгорода задержали крупную партию грецких орехов
Шебекинец умыкнул у своих коллег в раздевалке два телефона и банковские карты
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Белгороде в январе расцвела сирень
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Шебекино грабитель ударил пенсионера бутылкой по голове и забрал у него деньги и телефон
Два жителя Белгородской области ответят за убийство и попытку сжечь тело приятеля
Госавтоинспекция предупредила белгородцев о внесении изменений в схему движения во время крещенских купаний
Белгород зажжет огни концерта «Парад звезд 80-х»
В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков
В Белгороде на зимнем фестивале ГТО разыграют 3 пары беговых лыж
Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции
В Белгородской области энергетики на выполнение ремонтной программы направят 389 миллионов рублей
В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Под Белгородом водитель «Рено» не пропустил «скорую помощь» - от удара спецавтомобиль перевернулся
Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП
У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы