В Белгороде наградили 171 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-19T12:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил с 20 октября по 25 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1932 учащихся 7-11 классов из 46 общеобразовательных учреждений областного центра. По итогам были определены 171 победитель и 877 призеров в 23 предметных олимпиадах. Ребятам вручили грамоты управления образования администрации Белгорода и медали.

Также за подготовку школьников благодарственные письма администрации Белгорода получили 8 директоров образовательных учреждений: гимназий №5, 22; Центра образования №1; школ №4, 17, 20, 28, 40; лицеев №9, 32 и Шуховского. Награды получили те преподаватели, чьи учащиеся заняли наибольшее количество призовых мест.