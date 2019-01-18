На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега
Парковка будет ограничена с 20 января по 28 февраля 2019 года
На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта в связи с вывозом снега.Фото: "КП" Архив
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На улицах Белгорода ограничат парковку транспорта. Это связано с проведением работ по вывозу с улиц областного центра снега. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Парковка транспортных средств на улично-дорожной сети города будет ограничена на время с 0 часов 20 января до 0 часов 28 февраля 2019 года.
Для каждой улицы отведены определенные дни. Подробнее с графиком перекрытий улиц можно ознакомиться в распоряжении.
Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства. Белгородцев просят с пониманием отнестись к указанным мероприятиям.