На одной из улиц Белгорода на мужчину напал судимый пятнадцать раз грабитель

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-19T14:11:26+03:00

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Вечером 15 января на одной из улиц областного центра на 39-летнего мужчину, возвращавшегося с работы домой, напал грабитель. Злоумышленник ударил белгородца кулаком в лицо, а затем сорвал с его плеча сумку. Преступник также попытался снять с пальца жителя города обручальное кольцо, но тот стал звать на помощь. Оставив попытки завладеть ювелирным украшением, грабитель скрылся в неизвестном направлении.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. По версии следствия, на белгородца напал 36-летний местный житель, пятнадцать раз судимый за имущественные преступления. К своему разочарованию в похищенной сумке он не нашел денег, поэтому выбросил ее вместе с банковскими картами. Обнаруженный телефон злоумышленник оставил себе. Мобильник изъят и будет возвращен законному владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в настоящее время подозреваемый задержан. Ему инкриминируют грабеж с применением насилия. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.