Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-18T16:22:29+03:00

В храме комбината все желающие уже могут набрать освященной воды

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Сегодня, в Крещенский сочельник, в храме-часовне Лебединского ГОКа был совершен Чин великого освящения воды. Работники комбината собрались здесь, чтобы соприкоснуться с Крещенской святыней. Чин совершил протоиерей Федор Сикуринец, настоятель часовни во имя великомученицы Варвары.

Завтра, в день Богоявления здесь состоится еще одно большое водосвятие и все желающие смогут в изобилии набрать воды, именуемой Великая Агиасма. Ее верующие бережно хранят, и с молитвой принимают вплоть до следующего праздника Крещения Господня. Здорово, что такая возможность есть и у лебединцев.