Коллектив Лебединского ГОКа чтит Крещенские традиции
В храме комбината все желающие уже могут набрать освященной воды
фото: Александр Белашов.
Изменить размер текста:
Сегодня, в Крещенский сочельник, в храме-часовне Лебединского ГОКа был совершен Чин великого освящения воды. Работники комбината собрались здесь, чтобы соприкоснуться с Крещенской святыней. Чин совершил протоиерей Федор Сикуринец, настоятель часовни во имя великомученицы Варвары.
Завтра, в день Богоявления здесь состоится еще одно большое водосвятие и все желающие смогут в изобилии набрать воды, именуемой Великая Агиасма. Ее верующие бережно хранят, и с молитвой принимают вплоть до следующего праздника Крещения Господня. Здорово, что такая возможность есть и у лебединцев.
фото: Александр Белашов.