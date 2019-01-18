В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-18T15:48:24+03:00

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В УМВД России по Белгородской области 18 января состоялась коллегия, посвященная подведению итогов работы полиции в 2018 году. В ней приняли участие статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. На заседании присутствовали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, а также руководители правоохранительных ведомств и представители органов исполнительной власти региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Работу полицейских региона проанализировал начальник областного главка МВД Василий Умнов. Выступая с докладом, он отметил, что коэффициент криминальной пораженности Белгородской области остается одним из самых низких в ЦФО. По ряду направлений наблюдается положительная динамика. Сократилось количество совершенных на бытовой почве тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, разбоев, вымогательств, угонов, поджогов, квартирных краж и автокраж.

Подводя итоги, Игорь Зубов отметил, что Белгородская область не первый год занимает лидирующие позиции по уровню доверия населения к полиции. Статс-секретарь наградил лучших сотрудников и определил личному составу УМВД стратегические задачи на 2019 год.