2019-01-18T17:40:07+03:00
Общество

Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся

Участковые вычислили вора
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Похитителю гусей грозит до пяти лет лишения свободы.Похитителю гусей грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже двух гусей в губкинский отдел полиции обратился 67-летний житель одного из сел городского округа. Участковые вычислили злоумышленника. Вором оказался 50-летний ранее судимый односельчанин пенсионера.

По предварительным данным, перемахнув вечером через забор, он забрался в сарай, закрывавшийся на шпингалет, и похитил домашнюю птицу. Сложив гусей в мешок, подозреваемый отправился трапезничать домой. Спасти животных правоохранителям, к сожалению, не удалось. Обоих гусей злоумышленник успел приготовить и съесть. Ущерб, причиненный их хозяину, оценили в шесть тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Похитителю гусей грозит до пяти лет лишения свободы.

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