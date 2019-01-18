Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два гуся

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-18T17:40:07+03:00

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С заявлением о краже двух гусей в губкинский отдел полиции обратился 67-летний житель одного из сел городского округа. Участковые вычислили злоумышленника. Вором оказался 50-летний ранее судимый односельчанин пенсионера.

По предварительным данным, перемахнув вечером через забор, он забрался в сарай, закрывавшийся на шпингалет, и похитил домашнюю птицу. Сложив гусей в мешок, подозреваемый отправился трапезничать домой. Спасти животных правоохранителям, к сожалению, не удалось. Обоих гусей злоумышленник успел приготовить и съесть. Ущерб, причиненный их хозяину, оценили в шесть тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Похитителю гусей грозит до пяти лет лишения свободы.