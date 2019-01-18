Пограничники Белгорода задержали крупную партию грецких орехов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-18T13:52:39+03:00

В кузове автомобиля «Газель» было выявлено около 200 коробок с более чем 1000 килограммами чищеных орехов

Изменить размер текста: A A

На окраине села Муром Шебекинского района 15 января сотрудниками Пограничного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции был выявлен автомобиль «Газель» 777 регион. В ходе осмотра транспортного средства в кузове нашли коробки (около 200 штук), в которых находился чищенный грецкий орех, общим весом свыше 1000 килограмм. Как выяснилось, орехи были доставлены с территории Украины.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Никаких документов на орехи предоставлено не было, груз, согласно установленного порядка, передан компетентным органам.