2019-01-18T16:15:17+03:00
Общество

Представители Белгорода и Египта договорились о сотрудничестве

НИУ «БелГУ» и Университет науки и технологий Дельта подписали меморандум о взаимопонимании
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба НИУ "БелГУ".фото: пресс-служба НИУ "БелГУ".
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Стороны договорились в ближайшей перспективе разработать совместные проекты и подписать договора о сотрудничестве. Речь идет об областях фармации, стоматологии, инжиниринга, академического обмена студентами и преподавателями (в том числе речь шла о двойных дипломах). Партнёры также обсудили сотрудничество в области ядерной физики - сейчас в Египте строится АЭС (российско-египетский проект), и государству требуются кадры в этой сфере.

Сегодня в белгородском вузе получают знания 54 студента из этой страны, что является пятым по количеству обучающихся иностранном землячеством, рассказал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. В ответ своими воспоминаниями об учебе в МГУ поделился проректор же университета Даманхур, профессор Хусейн Али Мохамед Мотавех. Гость благодарил белгородцев за радушный прием, отметив, что даже спустя три десятилетия, он сохранил тёплые чувства к России.

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