2019-01-18T12:32:09+03:00
Общество

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Также круглосуточно и бесплатно можно звонить в экстренные оперативные службы
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Таксофоны до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.Таксофоны до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.Фото: "КП" Архив
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По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона УУС. Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

- Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно, – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Звонки в экстренные оперативные службы составляют четверть общего трафика. Каждый такой звонок говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села.

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